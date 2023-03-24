В ходе встречи с вице-премьером губернатор области Алексей Русских рассказал о показателях работы отрасли: налоговые поступления в областной бюджет от туристской деятельности составили 580 млн рублей в 2022 году, что на 11% выше уровня 2019 года. В гостиницах региона размещались 420 тыс. человек, прирост составил 8,9%.

Русских добавил, что область активно включилась в реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Сейчас она готовится принять участие в конкурсе на господдержку программ по проектированию туристского кода центра города.

«Для этого разрабатываем мастер-план центральной части Ульяновска. По предварительным подсчетам, реализация проекта позволит увеличить туристический поток на 30% или 80 тысяч человек в год. В случае победы средства будут направлены на обустройство бульвара «Новый Венец» — одной из визитных карточек города. В рамках сотрудничества с «Корпорацией Туризм.РФ» планируем развивать геопарк «Ундория» и «Берег орланов», – цитирует его пресс-служба Чернышенко.

В Ульяновской области, по словам губернатора, активно развивается промышленный туризм. Туристы могут выбрать из более чем 30 экскурсий на предприятия, также он был выбран в качестве одной из пилотных площадок, где осуществлялась апробация методологии по организации промышленного туризма в различных субъектах РФ, разработанной Агентством стратегических инициатив.

Как отмечает пресс-служба Чернышенко, по итогам презентации турпотенциала региона вице-премьер предложил губернатору сконцентрироваться на развитии гастро- и исторического туризма, а также проработать концепцию брендирования маршрутов.

«Тренд на рост количества посещений региона – хороший индикатор, за которым нужно следить. Прирост турпотока составил 20%, необходимо постараться эту динамику сохранить и удерживать как можно дольше. Если в субъекте создать разные форматы туристских продуктов, завезти правильные сетевые бренды, включая рестораны, добавить элементы национального колорита, то определенно за эту отрасль можно будет побороться и оттянуть турпоток у соседних регионов», – заявил вице-премьер.

По его словам, турпоток в регион может вырасти на 12%, до 650 тыс. человек в год.

«В этом году региону на развитие туризма из федерального бюджета будет направлено более 80 млн рублей – эти средства пойдут на реализацию программы школьного туризма, создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей и национальных турмаршрутов, развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья», – отметил Чернышенко.