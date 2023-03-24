«За первые два месяца Турцию посетили 3,87 млн иностранных туристов, это на 37% больше чем годом ранее. Россия стала лидером по числу прибытий – 507,5 тыс., это на 106% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — пишет издание.

Согласно статистике министерства, второе место заняла Болгария (318 тыс., плюс 33%), за ней Германия (288,12 тыс., плюс 24,6%). Замыкают пятерку лидеров Иран и Грузия.

В феврале Турция приняла 1,87 млн иностранных туристов. Рейтинг стран по турпотоку не изменился. Из России приехали 227,96 тыс. человек, из Болгарии (150,8 тыс.), из Германии (148,17 тыс.).