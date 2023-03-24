"Сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы по акту представителя авиакомпании Air Astana переданы двое пассажиров. По словам заявителя, мужчины во время посадки на авиарейс сообщением Алматы — Астана вели себя агрессивно и выражались нецензурной бранью в адрес бортпроводников", — говорится в сообщении.

34-летние граждане РФ находились в нетрезвом состоянии. "По результатам медицинского освидетельствования у них выявлено "средняя" и "легкая" степень алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей составлены два административных материала по статьям КоАП: 440 "Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и ст. 434 "Мелкое хулиганство" и наложен штраф в размере 5 МРП. 1 МРП (месячный расчетный показатель) в настоящее время составляет 3450 тенге.

"Материал по мелкому хулиганству будет направлен в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы для принятия процессуального решения", — говорится в сообщении.