«В поездках по России туристы хотят останавливаться в комфортных хороших качественных и безопасных отелях по доступным ценам. Для этого поможем бизнесу построить и реконструировать 27,5 тысяч номеров в гостиницах не ниже 3*. На такие цели направим в текущем году свыше 5 млрд рублей в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — сказал он на заседании правительства.

По словам Мишустина, средства будут выделены на программу льготного кредитования инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, «чтобы сохранить низкую ставку для почти 90 проектов в 33 регионах страны».

«А это значит, что больше людей смогут отдохнуть в различных уголках страны в комфортных условиях», — подчеркнул глава Кабмина.

Механизм господдержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры был запущен правительством в 2021 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».