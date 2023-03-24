Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по понедельника и пятницам.

По информации онлайн-табло самарского аэропорта "Курумоч", программа полетов будет действовать до 27 октября.

"Сейчас "Победа" летает в Анталью из Москвы и планирует расширять программу региональных полётов на турецкий курорт", — говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба напоминает, что с 1 июня 2023 года перевозчик начнет выполнять рейсы в Анталью из Махачкалы, Перми и Казани, а также планируются полеты из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково" и "Шереметьево". Парк компании состоит из самолетов Boeing 737 с салонами только эконом-класса.