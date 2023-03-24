На просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о том, что Манилова в ближайшие дни покинет свой пост в министерстве и займёт место в руководстве одного из музеев Санкт-Петербурга, в ведомстве сообщили, что не подтверждают эту информацию.

По данным СМИ, Манилова может возглавить Русский музей. В феврале свой пост покинул гендиректор Русского музея Владимир Гусев. Занимавший должность руководителя музея с 1988 года, Гусев стал президентом учреждения, а временно исполнять обязанности генерального директора стала заместитель по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.