Производство ведется по ч.1 ст.151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции).

"По версии следствия, 22 февраля неустановленный на данный момент человек разместил в интернете объявление о проведении в одном из баров Санкт-Петербурга мероприятия с возрастным ограничением "16+", после чего приобрел алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также реализовал ее неограниченному кругу несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

В организации, которая является собственником части помещений, сдаваемых в аренду барам, в которых, предварительно, систематически спаивали подростков, прошел обыск. Изъята значимая для расследования документация.

Также следователи осмотрели 17 баров. Они опечатаны и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, сообщают в СКР.

Несколько дней назад очевидцы сообщали, что опечатаны заведения на одной из главных барных улиц города — Думской.