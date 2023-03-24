Рейсы будут выполняться по четвергам на самолетах Ан-26.

Пресс-служба екатеринбургского аэропорта сообщает, что данный рейс появится в расписании "Кольцово" впервые.

С 26 марта аэропорт переходит на весенне-летнее расписание. Всего в летнюю навигацию из Екатеринбурга запланированы регулярные рейсы по 73 внутренним и международным направлениям 31 авиакомпанией.

Единственным акционером "Костромского авиапредприятия", согласно данным в его уставе, является департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области. Парк авиакомпании состоит из самолетов Ан-2, Ан-26, Ан-26-100, а также вертолетов "Ансат" и Ми-2.

Международный аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург, находится под управлением холдинга "Аэропорты регионов") является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объему пассажирских перевозок.