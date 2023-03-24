«С октября прошлого года министерство приступило к разработке стратегии развития туристического сектора до 2028 года, чтобы достичь турпотока в 30 млн. Кроме того, стратегия направлена на достижение ежегодных темпов роста в диапазоне от 25 до 30%. Для достижения таких показателей, в первую очередь, необходимо до 2028 года втрое увеличить авиапарк флагманского перевозчика – авиакомпании Egypt Air», — цитирует издание министра туризма.

Как отметил Исса, также важно обеспечить безопасность туристов во время отдыха в Египте, защитить их от мошенничества. Кроме того, на популярных экскурсионных направлениях страны ощущается нехватка гостиниц.

«Египет при нынешних возможностях не может качественно обслуживать более 14-15 млн туристов в год из-за ограниченного количества рейсов, низкого объема инвестиций во все виды туризма, отсутствия общего плана туристических зон и других причин», — пояснил министр.

По его словам, в настоящее время совместно с министерством жилищного строительства готовится план развития района от пирамид Гизы до Саккары, там должны появиться новые отели и развиваться сопутствующая туристическая инфраструктура.

Исса также добавил, что за первые два месяца 2023 года турпоток в Египет вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Власти рассчитывают, что по итогам года он вырастет на 30%.