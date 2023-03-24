Сети удалось выполнить намеченный план, несмотря на замедление темпов роста в ноябре-декабре, уточнил он.

"Сейчас потихоньку восстанавливаются продажи, мы надеемся, что все будет стабильно. Планируем прирасти на 15% к 2022 году — за счет новых открытий, повышения удовлетворенности наших гостей, наращивания количества гостей", — сказал Свидовский.

Он также сообщил, что компания намерена выйти на рынок Ленинградской области, запустив ресторан во Всеволожске. Также существуют планы открыть заведение в Выборге. На текущий момент сеть работает в Петербурге, Москве и Краснодаре.

Сотый ресторан в Петербурге "Теремок" планирует запустить в начале лета. В настоящее время готовится к открытию 99-й.

В целом, по словам Свидовского, "Теремок" на текущий момент сосредоточен не на количестве открытий как таковом, а на развитии "знаковых" проектов, в частности один из них связан с территорией Лахта-центра, другой — со строящейся станцией метро "Горный институт".

Компания "Теремок" работает с 1998 года. Согласно ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Теремок — русские блины" являются Виталий Свидовский (50%) и Михаил Гончаров (50%).