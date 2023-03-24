Полеты планируются раз в неделю — по средам. Время в пути составит 3 часа. Рейсы будут осуществляться на Superjet 100.

Время вылета из международного аэропорта Гейдар Алиев — 14:45, прибытие в аэропорт Уфы — в 18:45. Обратный рейс будет в 20:00 с прибытием в 22:00. Время для каждого аэропорта указано местное.

Полеты будут выполняться до ноября текущего года. Последний рейс запланирован на 25 октября.

По информации международного аэропорта Уфа, в настоящее время в Баку из столицы Башкирии летают две авиакомпании: каждый вторник — "ЮТэйр", по четвергам и воскресеньям — "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

"ИрАэро" — российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. В ее парке семь Superjet 100, один A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200. Авиакомпания выполняет рейсы более чем в 70 городов России и в страны ближнего зарубежья.