"Мы начинаем проект вместе с Театральным институтом. Это представление "Чудесный источник", названное по картине Гогена. Драматургия не сильно связана с картинами. Проект соединяет эти два вида искусства, поднимает темы колонизаторства, ориентализма, пробуждает много интересных аллюзий. К живописи добавляются другие измерения, которые придумали драматурги, режиссеры и актеры. Надеюсь, все смыслы удастся донести до зрителей", — сказал Пиотровский.

"Нам нужно сформировать следующее поколение, научить его реагировать на геополитические перемены. Такая задача у проекта", — добавил он.

Ректор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Наталья Пахомова рассказала, что для проекта были отобраны 12 произведений, к которым придуманы перфомансы. Среди них "Чудесный источник Гогена", "Три женщины" Пикассо, "Площадь согласия" Дега и другие.

В театр-лабораторию были приглашены молодые режиссёры и драматурги с задачей выбрать любое произведение галереи Щукина и братьев Морозовых и создать его прочтение средствами современного театра, музыки и танца.

Спектакль-променад в залах, где представлены мировые шедевры живописи импрессионизма, кубизма, супрематизма и других направлений, позволит зрителям по-новому увидеть произведения из коллекции четвёртого этажа Главного штаба.

Во время перформансов на экспозиции Главного штаба рекомендуется соблюдать одностороннее движение по залам по часовой стрелке. Ориентируясь по выданной на входе карте, можно как поочередно знакомиться с представлениями, так и пропускать их по желанию. Каждое действие длится 10 минут и повторяется вновь, как только в зале собираются зрители.