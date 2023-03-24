"Рейсы из Москвы в Барнаул и обратно особенно востребованы летом, когда в наш край приезжают тысячи туристов. Понимая это, я обратился к генеральному директору "Аэрофлота" Сергею Владимировичу Александровскому с предложением возобновить ежедневные рейсы по этому направлению с конца апреля по октябрь. Он согласился, и в ближайшее время откроется продажа билетов", — написал Томенко.

Таким образом, аэропорт Барнаула будет принимать по четыре рейса из Москвы ежедневно, отметил губернатор.

"И думаю, это не предел. В прошлом году пассажиропоток вырос на 20,5%", — говорится в сообщении.

Аэропорт Барнаула находится в управлении АО "Авиапредприятие "Алтай", которое контролируется группой "Новапорт".

В настоящее время рейсы из барнаульского аэропорта осуществляются в три аэропорта Москвы, а также в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск, Томск, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Иркутск, Новый Уренгой, Пермь, Сургут и Тюмень.