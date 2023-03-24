"Загруженность объектов размещения во всех городах в среднем составляет на весну 89%, на лето более 95%", — сказал собеседник агентства.

При этом количество коллективных средств размещения в каждом городе-курорте варьируется от 19 до 49 санаториев. В частности, в Ессентуках их 27, в Железноводске — 25, в Кисловодске — 49, в Пятигорске — 19.

"В связи со сложившейся внешнеэкономической и политической ситуацией массовых отмен бронирований в санаторно-курортные учреждения Ставропольского края не наблюдается, турпоток на КМВ показывает стабильный рост", — заметил представитель Минтуризма региона.

В целом загрузка санаторно-курортного комплекса имеет положительную динамику по всем городам-курортам.