"Президент поддержал наше совместное с минэкономразвития предложение в части выделения мер поддержки, аналогичное прошлому году. Это выплаты минимального размера оплаты труда сотрудникам при сохранении рабочих мест даже при отсутствии туристов. Поэтому на 4 месяца более двух миллиардов рублей (выделено — ИФ), до 30 тысяч человек получат такой уровень поддержки", — сказал Аксенов журналистам на форуме "Деловой Крым" в Алуште.

Он уточнил, что по решению президента деньги уже выделены и будут выплачиваться в течение четырех месяцев — с мая по сентябрь.