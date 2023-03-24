"Дополнительно установлены туристические карты: в районе нижней станции канатной дороги, места дуэли Михаила Лермонтова и колоннады по бульвару Гагарина. Теперь их стало шесть", — сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что также карты расположены в районе Академической галереи, в районе бювета №1 у санатория "Тарханы" и Китайской беседки. Планируется установка еще двух — в парке Цветник и у озера Провал.

"Туристические карты ориентированы на самостоятельных путешественников, доля которых растет с каждым годом", — отметил собеседник агентства.

Карты отображают основные достопримечательности, памятники природы и культуры, места размещения и отдыха, санаторно-курортные учреждения, бюветы, объекты общественного питания, транспортную инфраструктуру курорта.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Пятигорск в январе — феврале составил более 30 тыс. 930 человек, что на 24% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.