Конференция собрала на своей площадке многих специалистов туристической сферы из Китая, России, Болгарии, Хорватии, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции и Кореи, которые знакомились с возможностями международного туризма в Туркменистане, налаживали контакты с местными представителями, отмечает газета.

- Одним из результатов конференции является подписание договоров о сотрудничестве с Туркменистаном туристических компаний из Болгарии, России, Хорватии, Узбекистана, Китая и других стран, — рассказала участник конференции, заместитель начальника Управления туризма Министерства культуры Туркменистана Гульшат Бакыева.

- Туристические компании этих стран не один год сотрудничают с туркменскими партнерами, — отметила она. — Благодаря вниманию президента Туркменистана за последние годы у нас появилось и много новых туристических агентств, сейчас их более 70.

- Данная конференция выступает лучшей площадкой для расширения связей. В этой связи эта многосторонняя встреча и подписание договоров о сотрудничестве важны для будущего туристической сферы Туркменистана, — подчеркнула Бакыева.

Как сообщают туркменские СМИ, в рамках международной конференции ее делегаты посетили Национальную туристическую зону "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. С борта пассажирского судна "Ровач" они полюбовались красотами Каспийского моря. Затем ознакомились с условиями, созданными в приморской туристической зоне.

Делегат конференции, заместитель генерального директора ОАО "Московское речное пароходство" Роман Пашаев сказал, что в этом году ведется строительство 310-местного пассажирского судна "Петр I", на котором в дальнейшем планируются организации круизного туризма по Азербайджану, Ирану, Казахстану и Туркменистану.

Директор узбекской компании Doca Tours Discover oriental Central Asia Ойбек Останов подчеркнул, что "Аваза" обладает большим туристическим потенциалом, и Узбекистан, не имея выхода к морю, заинтересован в сотрудничестве.

В ходе конференции ее участники также ознакомились с уникальными историко-культурными и природными памятниками, музейными ценностями и рекреационными возможностями Туркменистана.