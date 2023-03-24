На внутренних линиях перевезено 2,3 млн пассажиров (+12,1%), на международных — 624 тыс. (-11%).

Пассажирооборот увеличился на 18,4%, до 7,7 млрд пассажиро-километров (пкм), предельный пассажирооборот — на 1,7%, до 8,8 млрд пкм. Процент занятости кресел увеличился на 12,4 п.п. и составил 87,4%.

Пассажиропоток группы за январь-февраль тем не менее показал отрицательную динамику: он сократился на 2,3% г/г, составив 6,2 млн человек.

После 24 февраля прошлого года ряд стран в ответ на начало военной операции на Украине огранили полеты для российских авиакомпаний, а также прекратили поставки в РФ самолетов и авиазапчастей. По данным Росстата, за 2022 год общий пассажиропоток авиакомпаний снизился на 14%, до 95,2 млн человек. В январе этого года показатель сократился примерно на 11% г/г, сообщал глава Росавиации Александр Нерадько, отмечая, что "это очень неплохой результат" с учетом высокой базы прошлогоднего января и закрытия 11 аэропортов юга и центральной части РФ.

Пассажиропоток флагманской авиакомпании группы — "Аэрофлот — российские авиалинии" — в феврале увеличился на 21,3%, до 1,5 млн пассажиров, в том числе 1,1 млн пассажиров перевезено на внутренних линиях (+38%). Пассажирооборот компании вырос на 38,8%, до 4,8 пкм.