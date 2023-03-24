«В январе 2023 года в Индонезии побывало на 27% больше россиян, чем в первый месяц 2019 года и в 21 раз больше, чем в январе 2022 года. Это почти исторический январский максимум, который был установлен в 2020 году. Согласно статистике посольства Индонезии в Москве, в январе 2023 года страна приняла 23,3 тыс. туристов из России», — рассказали в ассоциации.

Как отмечает АТОР, лидером турпотока в Индонезию стала Малайзия (112,28 тыс.). На втором месте Австралия (99,1 тыс. туристов), на третьем — Сингапур (96 тыс.). Ближайшие конкуренты России по число путешественников – США (21,1 тыс.) и Великобритания (17,9 тыс.).

По данным туроператоров, рост турпотока из России обусловлен и большим числом зимующих и удаленно работающих россиян, и увеличением продаж организованных туров. Причем на Бали стало больше не только возвратных туристов, но и тех, кто принял решение посетить страну впервые.