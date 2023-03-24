Вылет рейса из аэропорта "Шереметьево" запланирован в 01:50, прилет в Томск — в 10:00 (06:00 мск). В обратном направлении рейс будет вылетать в 11:00 (15:00 мск) и прибывать в столицу в 11:25.

Рейс будет выполняться до 2 октября. В настоящее время полетная программа "Аэрофлота" предусматривает выполнение одного рейса по маршруту Москва-Томск-Москва. Вылет самолетов из столицы осуществляется поздним вечером, в обратном направлении — в утренние часы. Помимо "Аэрофлота", один регулярный рейс по маршруту Москва-Томск-Москва ежедневно выполняет авиакомпания S7.