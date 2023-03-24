"Обновление облика Торопца придаст новый импульс дальнейшему социально-экономическому развитию муниципалитета. Работы затронут территорию у памятника Учителю, Сквера Памяти, районного дома культуры и другие", — говорится в сообщении.

Запланирован и второй этап реновации части улицы Советская и части улицы Комсомольская. Данный проект стал победителем дополнительного отбора VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, результаты которого были объявлены в конце декабря прошлого года. Первый этап работ по благоустройству улицы Советская был выполнен в 2021 году.

В преддверии юбилейной даты в муниципалитете планируется провести работы по реставрации объектов историко-культурного наследия, модернизации учреждений образования, здравоохранения, транспорта и туризма, по ремонту дорог и фасадов зданий, обустройству современных общественных пространств.

Помимо обновленных территорий, в Торопце появятся и новые достопримечательности. В частности, утверждена концепция памятников Александру Невскому и святителю Патриарху Тихону.

Инициатива о праздновании юбилейной даты и создании оргкомитета по подготовке и проведению торжеств была поддержана президентом России Владимиром Путиным. С просьбой поддержать празднование исторической даты к главе государства обращался губернатор Игорь Руденя, отмечается в сообщении.

Торопец был основан в 1074 году. Именно в этом городе знаменитый русский полководец, святой благоверный великий князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню — Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор. Впоследствии князь освобождал город от литовских захватчиков.

Торопецкий край — родина выдающихся личностей, прославивших Россию и оставивших заметных след в отечественной и мировой истории. Среди них Святейший Патриарх Московский и всея Руси Тихон, вице-адмирал Макар Ратманов, военный министр Российской империи Алексей Куропаткин, композитор Модест Мусоргский и многие другие.