Туроператор намерен направить привлеченные средства на полное погашение двух траншей госпомощи на общую сумму 750 млн, полученных во время пандемии коронавируса. Компания также планирует частично выплатить кредиты, взятые у госбанка Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW).
В сообщении отмечается, что российскому бизнесмену Алексею Мордашову и связанным с ним структурам Unifirm Limited и "Севергрупп" принадлежит 30,91% компании. Из-за западных санкций они не смогут принять участие в размещении новых акций.
Руководство TUI ожидает, что объявленные меры помогут сократить чистый долг компании примерно на 1 млрд евро с 3,4 млрд евро по состоянию на конец сентября прошлого года. В результате процентные выплаты на отрезке в 12 месяцев сократятся примерно на 80-90 млн евро.
Акции TUI на бирже в Лондоне с начала года подорожали на 5,4%, индекс FTSE 100 за этот период прибавил 0,6%.