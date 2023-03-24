TUI планирует провести размещение 329 млн новых акций среди действующих акционеров по цене 5,55 евро за бумагу.

Туроператор намерен направить привлеченные средства на полное погашение двух траншей госпомощи на общую сумму 750 млн, полученных во время пандемии коронавируса. Компания также планирует частично выплатить кредиты, взятые у госбанка Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW).

В сообщении отмечается, что российскому бизнесмену Алексею Мордашову и связанным с ним структурам Unifirm Limited и "Севергрупп" принадлежит 30,91% компании. Из-за западных санкций они не смогут принять участие в размещении новых акций.

Руководство TUI ожидает, что объявленные меры помогут сократить чистый долг компании примерно на 1 млрд евро с 3,4 млрд евро по состоянию на конец сентября прошлого года. В результате процентные выплаты на отрезке в 12 месяцев сократятся примерно на 80-90 млн евро.

Акции TUI на бирже в Лондоне с начала года подорожали на 5,4%, индекс FTSE 100 за этот период прибавил 0,6%.