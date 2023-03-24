Раскрытие скульптуры в этой части парка связано с необходимостью проведения технических пусков фонтанов — уже с 22 марта началась подготовка к летнему сезону фонтанной системы, а именно наполнение водоемов, очистка труб, помывка насадок. В этом году первый торжественный пуск фонтанов Петергофа будет дан 22 апреля.

Следующим этапом станет раскрытие фонтанной скульптуры в Нижнем парке в апреле. В последнюю очередь футляры снимут с мраморной скульптуры, которая более всего подвержена погодным изменениям. Раскрытие скульптуры — первый этап при подготовке Нижнего парка к летнему сезону. После этого к работам приступят фонтанная служба и парковая служба.

"Статуи после зимы в прекрасном состоянии. Это подлинные скульптуры XIX века. Дело в том, что мы заранее готовим к зимовке скульптуру, это позволяет нам справиться с теми сложностями, которые могут возникнуть во время экспонирования на улице: закрываем в футляры, чтобы защитить от воздействия воды, ветра, колебания температуры, потому что во всякой скульптуре есть микротрещины, куда может попасть вода, от чего могут образовываться разрывы", — отмечают в ГМЗ.

На сегодняшний момент декоративное убранство каскада включает в себя 37 бронзовых золоченых статуй, 16 ваз, 29 барельефов, гермы, кронштейны, маскароны, бюсты, дельфины, львы, лягушки — всего 225 скульптур из бронзы, свинца и мрамора, составляющих роскошный внешний облик Большого каскада.