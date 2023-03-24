Семьям с детьми фестиваль предоставляет возможность интересно и с пользой проводить каникулы, а музейным профессионалам — обмениваться опытом, повышать квалификацию и налаживать партнерские связи. Модель фестиваля была адаптирована под местные условия фестивалями и межмузейными программами в Москве, Перми, Владивостоке, Калининграде, Екатеринбурге, а также за рубежом.
Традиционно в рамках фестиваля состоится игра-путешествие "12345 — я иду искать!". 10 музеев, среди которых Музей хлеба, Музей Фаберже, Этнографический музей, Музей-квартира Блока, предлагают пройти с детскими путеводителями по своим экспозициям. Тема игры-путешествия — "Городская коллекция". Это продолжение темы осени 2022 года. Организаторы предлагают участникам посетить те маршруты, которые они не успели пройти в ходе прошлого фестиваля.
Также в рамках фестиваля пройдет параллельная программа под названием "Невыразимое". В нее войдут игровые занятия, экскурсии и прогулки, интерактивные выставки и мастер-классы.