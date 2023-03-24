Международные рейсы будут выполняться в Алма-Ату, Анталью, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Шарм-эль-Шейх.

"Особенностями предстоящего сезона станут недавно открытый рейс в Минск и новый — в Ташкент. Помимо этого, возможность полета в курортную Анталью у пассажиров будет не только в рамках пакетных туров, но и прямыми регулярными рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и Red Wings", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках весенне-летнего расписания запланированы рейсы в 19 городов России: Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Уфу, Челябинск.

"Традиционный южный маршрут в Сочи в летний период будут обслуживать авиакомпании "Смартавиа", "Северный ветер", "Аэрофлот", "Икар", NordStar, а частота выполнения будет составлять до четырех рейсов в день", — отмечает пресс-служба.

Весенне-летнее расписание будет действовать с 26 марта до 28 октября. Полетную программу планируют выполнять 13 авиакомпаний.