"На предстоящий пожароопасный сезон определена группировка сил и средств из более 11 тысяч человек и 2185 единиц техники. Будет проводиться еженедельный анализ оперативной обстановки", — говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Владимира Лаврущева, наиболее вероятный срок наступления пожароопасного периода — первая декада апреля.

На сегодняшний день 13 муниципальных районов полностью подготовили силы и средства к пожароопасному периоду, еще 13 — признаны ограниченно готовыми.

В свою очередь министерство природных ресурсов и экологии Тульской области разработало план мероприятий по охране лесов от пожаров.

Так, Тульское лесохозяйственное объединение и арендаторы лесных участков приведут в порядок около 200 лесных зон отдыха, прочистят 500 км противопожарных минерализованных полос, а также начнут патрулирование 57 маршрутов. Кроме того, будет установлено более 300 стендов с информацией о мерах пожарной безопасности в лесах.

Главам муниципальных образований, признанных ограничено готовыми к выполнению задач по пожароопасному сезону, поручено в течение двух недель устранить все недостатки, отмечается в сообщении.