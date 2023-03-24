По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Владимира Лаврущева, наиболее вероятный срок наступления пожароопасного периода — первая декада апреля.
На сегодняшний день 13 муниципальных районов полностью подготовили силы и средства к пожароопасному периоду, еще 13 — признаны ограниченно готовыми.
В свою очередь министерство природных ресурсов и экологии Тульской области разработало план мероприятий по охране лесов от пожаров.
Так, Тульское лесохозяйственное объединение и арендаторы лесных участков приведут в порядок около 200 лесных зон отдыха, прочистят 500 км противопожарных минерализованных полос, а также начнут патрулирование 57 маршрутов. Кроме того, будет установлено более 300 стендов с информацией о мерах пожарной безопасности в лесах.
Главам муниципальных образований, признанных ограничено готовыми к выполнению задач по пожароопасному сезону, поручено в течение двух недель устранить все недостатки, отмечается в сообщении.