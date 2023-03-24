Новый объект расположится на берегу р. Белой в Кировском районе города.
"В 2023 году на площадке планируют провести необходимые изыскания и подготовить документацию, а в 2024 году — начать монтажные работы. После открытия базы на ней будут работать 25 человек", — говорится в сообщении.
Проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Администрация Уфы также окажет содействие в оформлении земельного участка, отмечается в сообщении.
По данным ЕГРЮЛ, "Фортуна плюс" зарегистрирована в августе 2019 года, осуществляет деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. Владельцем компании является ее директор Захар Бурдин.