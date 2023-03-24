"До 2035 года запланировано создание еще нескольких пещер как особо охраняемых природных территорий в Усольском и Качугском районах. Порядка пяти или шести пещер", — сказала Юсупова.

В свою очередь председатель секции спелеологии Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества Александр Осинцев уточнил, что первой наделить таким статусом предлагается Аргараканскую пещеру в Качугском районе, она — одна из крупнейших в России, имеет протяженность 8,5 км.

В прошлом году в регионе статус памятника природы получили Ботовская пещера в Жигаловском районе и пещера Чекановского в Ольхонском районе. Первая из них является самой протяженной в России, ее длина — более 70 км. Во второй находится древний ледник. Ранее сообщалось, что по нему можно изучать изменения климата в Прибайкалье в течение нескольких тысячелетий.

Юсупова отметила, что на территории пещер, где действует режим особой охраны, запрещена любая хозяйственная деятельность, которая может повлечь нарушение их сохранности.

По информации Осинцева, последний раз статус охраняемых территорий пещерам присваивался в конце 1970-х годов.

В настоящее время в Иркутской области образовано 57 памятников природы регионального значения, 13 государственных природных заказников.