"Так, 25 марта во второй половине ночи в Карагинском районе ожидается сильный снег, метель. Утром и днем того же дня непогода сохранится в Карагинском районе и распространится по территории Олюторского и Пенжинского районов", — говорится в сообщении.

25 марта во второй половине ночи и утром в Олюторском районе и Алеутском округе (Командорские острова) прогнозируется ветер до штормовых 30 м/с.

Штормовой ветер днем 25 марта также ожидается в Петропавловске-Камчатском, местами в Усть-Большерецком, Елизовском, Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском и Пенжинском районах. На востоке Олюторского района скорость ветра может достигнуть ураганных 33 м/с. 26 марта ночью штормовой ветер сохранится в Пенжинском, Олюторском и Карагинском районах.

Спасатели советуют жителям районов, попадающих под удар стихии, временно не выезжать за пределы населенных пунктов. Туристам и охотникам рекомендуется воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдаленные и прибрежные районы.