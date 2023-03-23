"Многих опытных охотников увлекает весенняя охота на селезня с манком и чучелами. Но каждому охотнику известно, что живая утка манит селезней гораздо лучше, чем любой манок. Большая просьба к охотникам, особенно начинающим: будьте внимательны при стрельбе, чтобы случайно не зацепить подсадную утку", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Минэкологии напоминает, что в Подмосковье можно встретить ряд особо охраняемых птиц, которых можно спутать с уткой. Инспекторы госохотнадзора уже перешли на усиленный режим работы, чтобы проконтролировать законность весенней охоты, добавили в ведомстве.