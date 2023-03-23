"По Крымскому мосту мы обе части автомобильной полностью запустили за беспрецедентно короткие сроки, применили уникальные технологии строительства. Сейчас ведем работы по железнодорожной части, уже часть пролетов поднято. Железнодорожную часть президент поставил задачу (завершить — ИФ) до 1 июля. Пока, если не будет погода мешать, не будет каких-то изменений, я думаю что мы к началу лета ее запустим", — сказал Хуснуллин.

Как сообщалось, также рассматривается возможность возобновления пропуска небольших грузовиков по автомобильной части Крымского моста.

"Так как у нас две полосы автомобильных полноценно уже работают, мы для увеличения пропускной способности рассматриваем возможность пропуска небольших машин с досмотром — это "Газели", легкие грузовики и возврат порожних машин", — сказал вице-премьер РФ журналистам в четверг после отчета правительства в Госдуме.

Он заметил, что пропуск крупных грузовиков с большим грузом пока не рассматривается из-за рисков, связанных в том числе с проведением военной операции на Украине.

Сейчас грузовики не пропускают по Крымскому мосту — они направляются на Керченскую паромную переправу или по сухопутному коридору через новые регионы России.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня. Полноценное автомобильное движение по четырем полосам моста открылось 23 февраля.

Хуснуллин 9 марта сообщил о завершении монтажа первого нового пролета железнодорожной части Крымского моста вместо поврежденного. Демонтаж второго поврежденного пролета запланирован на первую декаду апреля, а полное восстановление ожидается летом 2023 года.

Позже Хуснуллин заявил, что ремонт этой части моста идет с опережением графика и закончится раньше срока, определенного на 1 июля.