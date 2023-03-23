Как сообщалось, также рассматривается возможность возобновления пропуска небольших грузовиков по автомобильной части Крымского моста.
"Так как у нас две полосы автомобильных полноценно уже работают, мы для увеличения пропускной способности рассматриваем возможность пропуска небольших машин с досмотром — это "Газели", легкие грузовики и возврат порожних машин", — сказал вице-премьер РФ журналистам в четверг после отчета правительства в Госдуме.
Он заметил, что пропуск крупных грузовиков с большим грузом пока не рассматривается из-за рисков, связанных в том числе с проведением военной операции на Украине.
Сейчас грузовики не пропускают по Крымскому мосту — они направляются на Керченскую паромную переправу или по сухопутному коридору через новые регионы России.
Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".
Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня. Полноценное автомобильное движение по четырем полосам моста открылось 23 февраля.
Хуснуллин 9 марта сообщил о завершении монтажа первого нового пролета железнодорожной части Крымского моста вместо поврежденного. Демонтаж второго поврежденного пролета запланирован на первую декаду апреля, а полное восстановление ожидается летом 2023 года.
Позже Хуснуллин заявил, что ремонт этой части моста идет с опережением графика и закончится раньше срока, определенного на 1 июля.