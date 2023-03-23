«Заповедники Красного моря очень серьезно отнеслись к появлению китовой акулы, провели мониторинг и определили местонахождение. За последние годы китовую акулу неоднократно видели в Красном море, это говорит о том, что в Египте следят за безопасностью акватории и за сохранением морских существ, находящихся под угрозой исчезновения», — пишет издание.

Как отмечает портал, руководство заповедников издало специальную инструкцию для туристов и дайверов, в которой призывает их не трогать рыбу, не пытаться ее оседлать, преследовать или помешать ее движению. Фотографировать со вспышкой также нельзя. Чтобы рассмотреть китовую акулу необходимо сохранять дистанцию не менее трех метров перед ней и не менее четырех метров позади нее.

«Несмотря на то, что китовая акула относится к классу хищных рыб, она таковой не является. Китовая акула миролюбива и дружелюбна к человеку, питается планктоном», — напоминает основатель Общества спасения на море и охраны морской среды Хасан аль-Тайеб.

Китовая акула — самая крупная рыба в мире, которая достигает в длину, по разным данным, 15-20 метров и веса 13-18 тонн (иногда и свыше 20 тонн). Эта рыба плавает близ поверхности воды и не представляет никакой опасности для человека. Китовая акула – редко встречающийся в природе вид из-за браконьерства, распространенного преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии.