"Всего за первых два месяца 2023 года собрано 27 млн рублей, что на 7,5% превысило плановой показатель. В частности, в феврале планировалось собрать 11 млн рублей, а в итоге сумма составила 14,6 млн рублей, это на 33% больше", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что впервые с 90-годов в Кисловодске в последние два месяца зимы не произошло снижения уровня заполняемости санаторно-курортного комплекса.

За счет курортного сбора в Кисловодске сейчас благоустраивают улицу Парковый пешеход, где появится сувенирная улочка, площадь у подножия горы Кольцо, сквер между проспектом Ленина и улицей Вокзальной.

До этого благодаря "налогу на отдых" в городе были преобразованы скверы Тюленева и Ксении Ге, улица Ходжаева, мемориал "Журавли", был построен Ребровский бювет на проспекте Ленина и другие объекты.

Ранее сообщалось, что срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора в Ставропольском крае был продлен до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2023 года его размер был увеличен до 100 рублей в сутки с человека.

Сбор взимается с отдыхающих в курортных городах региона — Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Жители Ставрополья освобождены от его уплаты, а для гостей края из других территорий действует ряд социальных льгот.