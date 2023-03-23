При этом выручка увеличилась на 17,4%, до 1,25 млрд рублей, а себестоимость снизилась на 18,7% и составила 1,55 млрд рублей. В результате валовой убыток сократился почти в 2,8 раза, составив 303,6 млн рублей, а убыток от продаж — на 13%, до 1,33 млрд рублей.

Наибольшая доля в структуре выручки "Кавказ.РФ" пришлась на всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" — 54%. Выручка "Архыза" составила 672,9 млн рублей (снижение на 13% относительно 2021 года), в том числе выручка от продажи ски-пассов сократилась на 12%, до 623,4 млн рублей.

Согласно отчету, "прочие расходы" "Кавказ.РФ" в 2022 году выросли в 7,5 раза и достигли 3,6 млрд рублей. Это обусловлено тем, что компания прекратила участие в ООО "МВЦ 2012" ("МинводыЭкспо", многофункциональный выставочный центр в Кавказских Минеральных Водах — ИФ) путем передачи на безвозмездной основе доли в уставном капитале стоимостью 3,84 млрд рублей властям Ставропольского края. Убыток компании от списания финансового вложения в ООО "МВЦ 2012" составил 2,58 млрд рублей, поясняется в отчете.

Кредиторская задолженность "Кавказ.РФ" за прошлый год выросла с 769,3 млн рублей до 990 млн рублей, дебиторская — с 960,27 млн рублей до 3,99 млрд рублей.

АО "Кавказ.РФ" (до ноября 2021 года — АО "Курорты Северного Кавказа") создано для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.

Компания занимается развитием курортов в СКФО ("Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Ведучи" в Чечне, "Армхи" в Ингушетии), а также участвует в создании туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане, реализации ряда инвестиционных проектов в СКФО в сфере агропромышленного комплекса. Как сообщалось, в марте этого года "Кавказ.РФ" продал курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии краснодарской компании "Горные вершины" за 24,2 млрд рублей. Основным акционером "Кавказ.РФ" является министерство экономического развития РФ, говорится на сайте компании.