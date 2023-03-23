«Если говорить о том, кто в 2022 году к нам приезжали, — приезжали чаще всего наши ближайшие соседи. Казахстан, Монголия большие цифры показывали, но также, как ни странно, — Германия, Турция. По ним тоже достаточно серьезные были цифры», — сказал он журналистам в Госдуме.

«Но есть также наши большие добрые соседи, такие, как Китай, откуда в доковидный период к нам приезжало более 2 млн китайских туристов в год. Вот как раз обсуждали с нашими китайскими коллегами во время визита председателя Си Цзиньпиня возвращение организованных групп китайских туристов и, соответственно, возвращение наших туристов в Китай. Поэтому ожидаем, что в ближайшее время по этому направлению тоже будет большой прирост», — добавил вице-премьер.

Китай снял введенные в пандемию ограничения выезда туристов 6 февраля. 20 февраля в Минэкономразвития сообщили, что РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках, приостановленное во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. В ведомстве заявили, что начали формировать списки туроператоров, имеющих право отправлять группы. При этом дата возобновления туристических поездок до сих пор не определена.

Ассоциация туроператоров России во вторник попросила Минэкономразвития прояснить сроки возобновления безвизовых поездок. Как отмечают туроператоры, спрос на туры в Россию в Китае очень высок, но возобновлению массового туризма мешает необходимость получать визы. В министерстве заявили, что ожидают актуализированный список китайских туркомпаний, которые планируют направлять безвизовые групповые туры.