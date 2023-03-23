«Сотрудники центральной почтовой таможни обнаружили в посылке, отправленной из Санкт-Петербурга в Тайвань, окаменелости древних трилобитов. Выявить коллекционные образцы удалось с помощью рентгеновской установки. На экране монитора инспекторы увидели предметы, похожие на камни, а в ходе последующего досмотра обнаружили два осколка известняка с панцирями членистоногих. При этом согласно заявленной декларации в посылке перемещались сувениры ручной работы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в ведомстве, таможенная экспертиза подтвердила, что находки являются окаменевшими трилобитами. Вывоз подобных коллекционных образцов возможен при наличии разрешительного документа Росприроднадзора. В связи с инцидентом проводится проверка.

Трилобиты — класс вымерших морских членистоногих, имевший большое значение для фауны времен палеозойской эры. Из ныне живущих существ самыми близкими родственниками трилобитов можно считать мечехвостов.