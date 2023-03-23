Соответствующее постановление приняли в четверг депутаты региональной думы.

"Земельный участок расположен в микрорайоне Петровское и охватывает практически весь берег реки Оки, включая территорию парка. Его площадь будет составлять 14,4 га", — говорится в сообщении.

Лесопарковый зеленый пояс в Алексине — 11-й в регионе.

Как отметил председатель Тульской облдумы Николай Воробьев, цель создания "зеленых щитов" — сохранить природный ландшафт территории, улучшить экологию городов и поселков.

"Это достигается, прежде всего, за счет запрета в лесопарках на мусорные свалки, вырубку деревьев, строительство жилья и промышленных объектов. Чтобы обеспечить рациональное использование лесопарковых зон и создать условия для полноценного отдыха, допускается благоустройство территории", — подчеркнул Воробьев.

В планах на ближайшее время — создание лесопарковых поясов в Белеве, Богородицке, Донском, Новомосковске и Суворове.