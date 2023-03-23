"Туристический поток на курорт за первые два месяца составил более 30 тыс. 930 человек, что на 24% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в санаториях Пятигорска в январе — феврале отдохнули и оздоровились более 13 тыс. 650 человек, а в гостиницах остановились свыше 17 270 гостей.

"Увеличивается интерес отдыхающих к курорту, его истории, достопримечательностям, культуре, лечебным факторам — об этом свидетельствует рост посещений туристического портала города и аудиогида "Пятигорск в твоем смартфоне", — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что сумма поступлений курортного сбора за январь-февраль составила более 11,2 млн рублей, что превысило плановый показатель на 25%. Всего курорт рассчитывает получить в 2023 году 101,8 млн рублей курсбора.

В этом году на полученные от сбора деньги планируется продолжить благоустройство летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой "Орел", а также сквера "Подкова" с фонтаном в микрорайоне "Белая Ромашка".

Кроме того, будут благоустроены пешеходные зоны и терренкурные маршруты, появятся зеленые насаждения.