Он отметил, что с 22 марта по 1 июня запрещается ловля рыбы в водоемах-охладителях Шатурской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС, с 1 апреля по 10 июня — на всех остальных рыбохозяйственных водоемах Подмосковья. В этот период рыбалка разрешена только вне нерестовых участков, поплавочными или донными удочками с берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного гражданина.
Также в период нереста запрещается передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов в запретные сроки и в запретных районах.
По данным специалистов, в марте в подмосковных водоемах начинают метать икру щука, окунь, судак, жерех и крупный язь, в апреле — голавль, плотва, лещ и другие виды.