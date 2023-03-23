"Такие ограничения на период нереста критически важны для того, чтобы в подмосковных водоемах не сокращались популяции видов рыб. Это тем более важно, что по прогнозам метеорологов в июле и августе ожидаются периоды повышенных температур, которые негативно воздействуют на водные объекты и биоресурсы. Поэтому с 22 марта по 10 июня будет действовать ряд запретов", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Он отметил, что с 22 марта по 1 июня запрещается ловля рыбы в водоемах-охладителях Шатурской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС, с 1 апреля по 10 июня — на всех остальных рыбохозяйственных водоемах Подмосковья. В этот период рыбалка разрешена только вне нерестовых участков, поплавочными или донными удочками с берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного гражданина.

Также в период нереста запрещается передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов в запретные сроки и в запретных районах.

По данным специалистов, в марте в подмосковных водоемах начинают метать икру щука, окунь, судак, жерех и крупный язь, в апреле — голавль, плотва, лещ и другие виды.