"Задержана пассажирка, вылетающая из России авиарейсом "Сочи — Дубай" (...) В ходе таможенного контроля ручной клади в дамской сумке была обнаружена иностранная наличная валюта в сумме 50 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанная следовала через "зеленый" коридор, при этом пассажирскую таможенную декларацию не заполняла и не подавала.

"Без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США. Общая сумма, незаконно перевозимых наличных денежных средств составила 40 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере).