"Уже сейчас россияне активно бронируют весну и лето. На весенний период номерной фонд Черноморского побережья Краснодарского края забронирован более чем на 40%, что соответствует уровню прошлого года. В том числе на май Черноморское побережье уже забронировано на 42%", — сообщили "Интерфаксу" в министерстве курортов и туризма региона.

Активно идут бронирования на летний период.

"Черноморское побережье на июнь-август забронировано уже на 35-40%. Заполняемость отелей на Черноморском побережье в "высокий сезон" близится к 100%. Мы делаем ставку на развитие новых направлений туризма", — добавили в министерстве.

Глубина бронирований в настоящий момент достигает четырех месяцев. В летнем сезоне в крае будет работать более 10,5 тысяч средств размещения.

В министерстве напомнили, что в прошлом году в период максимальной загрузки отелей в августе, в среднем курорты края были загружены на 87,3%, в том числе Сочи почти на 95%, Геленджик — 86%, Анапа — почти на 90%, Туапсинский и Темрюкский районы — 87%, Ейский — на 92%.

"В предстоящем курортном сезоне ожидаем турпоток не ниже уровня прошлого года", — добавил представитель министерства.

Как сообщалось, по итогам 2022 года курорты Краснодарского края посетило 17, 4 млн человек.