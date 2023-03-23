"Музей-заповедник разработал новую игру для детей в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы. Участникам предстоит пройти путь Дмитрия Донского и его союзников к слиянию Дона и Непрядвы", — сказала Котикова.

По ее словам, игра погружает участников в события августа-сентября 1380 года. Пять дружин выходят к месту битвы из древнерусских княжеств. Это Дмитров, Волок Ламский, Боровск, Можайск, Серпухов.

В отличие от воинов Дмитрия Донского, путь современных игроков на Куликово поле займет от 15 до 30 минут в зависимости от возраста участников.

"Игра будет понятна детям от шести лет", — отметила Котикова.

Автор идеи — методист музейного комплекса "Куликово поле" в Моховом Наталья Новикова. Консультантом при ее создании выступил доктор исторических наук, профессор Олег Вронский. Все изображения для игры рисовал художник-баталист Евгений Емельянов, который участвовал в создании большого интерактивного макета Куликовской битвы для нового музея на Куликовом поле.

"Игру протестировали сотрудники музея, напрямую взаимодействующие с посетителями. Она поможет узнать историю старинных русских городов, понять расположение рек, которые и сегодня встречаются путешественникам, познакомиться с вооружением русских воинов", — подчеркнула Котикова.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.