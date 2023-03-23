Гостей фестиваля ждет обширная образовательная программа, круглые столы на тему развития текстильной отрасли региона.
Специальную программу фестиваля будет посвящена 200-летию со дня рождения Александра Островского. Здесь будут представлены коллекции одежды, вдохновленные пьесами драматурга. Также организаторы планируют провести исторические мероприятия, посвященные творчеству Островского и эпохе, в которую он жил.
Кроме того, в рамках мероприятия организуют шоу-рум с авторской одеждой от российских дизайнеров, ярмарку от местных производителей, зону фудкорта, выставки и мастер-классы.
Организаторами фестиваля выступают Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области и клуб "Деловая женщина". Событие проводится при поддержке правительства Ивановской области. Президент фестиваля — народный художник России, модельер Вячеслав Зайцев.
Международный фестиваль "Плес на Волге. Льняная Палитра" проводится в Плесе с 2005 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие свыше 30 дизайнеров из России и дружественных стран, а также порядка 20 коллективов студий детской моды. В прошлом году фестиваль посетило свыше 6 тыс. гостей.