В этом году свои коллекции одежды среди прочих участников представят дизайнеры из новых регионов России и Белоруссии.

Гостей фестиваля ждет обширная образовательная программа, круглые столы на тему развития текстильной отрасли региона.

Специальную программу фестиваля будет посвящена 200-летию со дня рождения Александра Островского. Здесь будут представлены коллекции одежды, вдохновленные пьесами драматурга. Также организаторы планируют провести исторические мероприятия, посвященные творчеству Островского и эпохе, в которую он жил.

Кроме того, в рамках мероприятия организуют шоу-рум с авторской одеждой от российских дизайнеров, ярмарку от местных производителей, зону фудкорта, выставки и мастер-классы.

Организаторами фестиваля выступают Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области и клуб "Деловая женщина". Событие проводится при поддержке правительства Ивановской области. Президент фестиваля — народный художник России, модельер Вячеслав Зайцев.

Международный фестиваль "Плес на Волге. Льняная Палитра" проводится в Плесе с 2005 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие свыше 30 дизайнеров из России и дружественных стран, а также порядка 20 коллективов студий детской моды. В прошлом году фестиваль посетило свыше 6 тыс. гостей.