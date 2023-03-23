«Инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам. Мы это чувствуем сейчас. Также, как и к транспортно-логистическому и строительному комплексу. По этим двум секторам мы видим двухзначные темпы роста капиталовложений», — сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о результатах деятельности правительства России в 2022 году.

Премьер-министр напомнил, что за прошлый год путешествия по России совершили более 60 млн человек. «Туризм стал одной из самых быстрорастущих отраслей, в субъектах РФ появилось около 70 тыс. новых рабочих мест в этой сфере», — добавил он.

Мишустин добавил, что динамику развития индустрии в межсезонье обеспечила программа туристического кешбэка. За два года ею воспользовались около 4,5 млн человек. Гражданам вернули порядка 18 млрд рублей, еще около 14 млрд рублей — за путевки для детей.