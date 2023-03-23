Законопроект (N 319616-18), зарегистрирован в информационной базе Госдумы, изменения предложены разработчиками в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

Полис страхования для туристов, подвергающихся повышенным рискам, по-прежнему будет приобретаться путешествующим в добровольном порядке, по такому договору страхования предложено установить минимальную страховую сумму в 300 тыс. руб. (по желанию туриста размер ответственности страховщика может быть увеличен — ИФ).

Однако обязанностью продающих турпакеты для поездок по маршрутам с повышенными рисками станет информирование приобретателей туров о возможности застраховать риски в поездке с тем, чтобы при возникновении страхового события получить своевременную медпомощь в полном объеме, избежать дополнительных медицинских расходов. Полис приобретается "за отдельную плату", покрывает риски, которые не входят в "финансовое обеспечение ответственности туроператора, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта" (то есть когда негативное событие не связано с ответственностью туроператора — ИФ).

В пояснительной записке к проекту документа говорится, что "перечень видов туристических услуг, при реализации которых вводится обязательное информирование туристов о возможности заключения договора добровольного страхования рисков, определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством РФ". Поправки в целом направлены "на распространение норм, касающихся добровольного страхования туристов, на поездки по территории РФ".

В законопроект также включена уточняющая норма о праве туриста отказаться от приобретения дополнительной страховой защиты. Предустановленные знаки в предложенных туроператором для подписания туристом документах, заранее подтверждающие покупку полиса, не допускаются. Это позволит исключить ситуации с навязыванием услуг.

Разработчики проекта так объясняют необходимость подготовки предложенных изменений в закон о туристской деятельности: "В настоящее время среди туристов крайне востребованы путешествия по территории Российской Федерации. При этом популярными видами туристического отдыха становятся горный (горнолыжный) туризм, рафтинг, дайвинг и прочие виды туризма, в той или иной степени связанные с повышенным риском. Соответственно, во время таких путешествий у туристов могут возникнуть ситуации, требующие оказания им своевременной медицинской помощи. Однако, учитывая удаленность медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), от туристических объектов, на практике у туристов зачастую возникают трудности со своевременным получением медицинской помощи. В особенности это касается туристических сезонов, когда медицинские учреждения сталкиваются с повышенной профессиональной нагрузкой, поскольку медицинскую помощь необходимо своевременно оказывать не только туристам, но и другим пациентам, поступающим в медицинские учреждения как в общем порядке, так и в экстренных случаях ".

Кроме того, обращают внимание разработчики, клиентам в случае получения серьезных травм во время путешествия могут потребоваться "дорогостоящая транспортировка (к примеру, транспортировка туриста вертолетом с высоких гор для оказания ему медицинской помощи), оплата дорогостоящего лечения и иных расходов, не покрываемых финансовым обеспечением ответственности туроператора".

Комментируя "Интерфаксу" новую инициативу депутатов, связанную с туристами, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов подчеркнул, что по полису ОМС застрахованный россиянин, безусловно, может "бесплатно получить медицинскую помощь — врачебную и доврачебную, скорую и специализированную, в плановой или неотложной формах".

"Такая помощь будет оказана в медицинской организации, участвующей в программе ОМС, в амбулаторных или в стационарных условиях — в любом российском регионе, где бы человек ни находился. Вместе с тем система ОМС не может компенсировать расходы на работу спасателей (и их транспорта), которым приходится искать "потерявшихся туристов" в лесах или эвакуировать получивших травмы альпинистов. Организация и оплата транспортировки пострадавшего туриста (в худшем случае — погибшего) до места проживания также находятся вне рамок системы ОМС. Вообще страхование путешествующих — комплексная услуга, в рамках которой может осуществляться, к примеру, и страхование рисков утраты (порчи) багажа, такие риски, как мы понимаем, далеки от медицины", — продолжил Кузнецов.

Значимость предложенной новации в первую очередь понимают те, кто оказывает помощь пострадавшим и те, кто занимается активным туризмом или экстремальным спортом не первый год, считает вице-президент ВСС. Он привел следующий пример: "Третьего сентября 2022 года на Камчатке произошла трагедия с группой из 12 человек, совершавшей восхождение на вулкан Ключевская сопка. Большинство участников группы были застрахованы в крупной российской страховой компании и имели полис путешественника, включающий риск "Медицинские и иные экстренные расходы". На месте трагедии работали представители МЧС. Страховщик оплатил спуск погибших туристов и эвакуацию троих выживших. Эти мероприятия были реализованы при помощи вертолета МИ-8 частного подрядчика. Расходы составили около 1,5 млн руб. Кроме того, страховщик также организовал репатриацию тел погибших до места жительства в РФ в соответствии с решением их родственников. Сумма затрат по репатриации составила около 2,4 млн руб.".

По мнению Кузнецова, подготовленный депутатами законопроект будет способствовать повышению уровня финансовой грамотности россиян: он "призван обеспечить информирование граждан о целесообразности и возможности приобретения дополнительной защиты на период их активного отдыха, о наличии которой многие даже не знают".

Как сообщалось ранее "Интерфаксом" со ссылкой на опрос страховщиков, российские туристы считают своей обязанностью приобретать полисы страхования медицинских расходов в поездках за рубежом (это — требование принимающей страны — ИФ). Полисы при поездках на зарубежные горнолыжные курорты оформляются с расширенным страховым покрытием. В поездках же по российским маршрутам минимальное число туристов приобретают дополнительную страховую защиту. При возникновении несчастных случаев на отдыхе они как правило рассчитывают решить все возникшие проблемы со здоровьем в рамках программы ОМС.