«Вскоре после обострения конфликта России и Украины правительство приняло решение прекратить выдачу виз гражданам России, а затем и Белоруссии, за исключением гуманитарных случаев. Срок действия расширенного регламента будет продлен до конца марта 2024 года. Заявления на пребывание в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольства, не будут пущены в производство. Запрет также будет распространяться на граждан РФ и Белоруссии, у которых есть гражданства других стран», — пишет издание.

Как отмечает газета, также Чехия запретила россиянам и белорусам безвизовый транзит через свои аэропорты и прямой въезд в республику российских туристов из стран, не входящих в Шенгенское соглашение.

В конце февраля 2022 года Чехия приостановила выдачу виз гражданам России, а также приняла решение об отзыве разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно и временном закрытии консульских учреждений в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.