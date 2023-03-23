"Ожидается, что масштабный фестиваль соберет не менее 50 тысяч участников и зрителей из нашей области и других регионов страны", — приводятся в сообщении слова директора департамента туризма Ярославской области Максима Цветкова.

Стартует фестиваль городским пикником "Пир на Волге", а завершится ярославским полумарафоном "Золотое кольцо".

"В течение всей недели ярославцев и гостей города ждут спортивные активности, ЗОЖ-фестиваль и знакомство с местными специалитетами, вокальные конкурсы и концерты, "Музейная набережная" и другие яркие мероприятия", — отметили в департаменте.

"Пир на Волге" проводится в Ярославле с 2016 года.