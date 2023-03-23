В среду в координационном центре при правительстве прошла стратегическая сессия, посвященная управлению туротраслью, ее участники обсудили первоочередные задачи и задачи в перспективе 2025-2030 годов по развитию внутреннего туризма.

«Чтобы достичь целей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» необходимо уточнить показатели и параметры нацпроекта, законодательную базу туризма, меры поддержки, принципы учета. Фактически сделать пересборку национального проекта с уточнением целей и механизмов их достижений. На эту работу дается два месяца. 1 июня должны быть подведены итоги и уточнена стратегия туризма», — рассказал Уманский.

Как отметил во вступительном слове на сессии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сейчас доля туризма в ВВП составляет 2,6%, в идеале необходимо до 2030 года увеличить этот показатель в разы.

По словам Уманского, учитывая те результаты, которые уже продемонстрировал туризм, а также его потенциал, долю в ВВП вполне возможно увеличить до 10%.

Как ранее сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, в результате первой стратегической сессии были сформированы 9 рабочих групп по ключевым направлениям: «Статистика и методология», «Стратегическое планирование», «Логистика», «Средства размещения», «Инфраструктура и места притяжения», «Кадры», «Въездной/выездной туризм», «Нормативное сопровождение», «Оценка финансирования». В состав групп вошли представители федеральных и региональных органов власти, Государственной Думы, операторов данных, банков, перевозчиков, образовательных организаций, туристического бизнеса и отраслевых ассоциаций.

Уманский также добавил, что как президент РСТ он возглавил рабочую группу «Стратегическое планирование», задача которой состоит в том, чтобы чтобы обосновать определение объемов турпотоков, выстроить логическое распределение турпотоков по регионам, определить транспортную логистику, сбалансировать ввод туринфраструктуры с турпотоками.