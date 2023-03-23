"В зимний сезон некоторые рейсы авиакомпании "Россия" по маршруту Москва — Анадырь были объединены по причине более низкого спроса на авиаперевозки", — говорится в сообщении.

В расписании аэропорта Анадырь говорится, что трехразовые полеты будут выполняться с 1 мая по 3 сентября 2023 года, затем количество рейсов вновь сократится до двух в неделю.

"Россия" осуществляет полеты по маршруту Москва — Анадырь — Москва на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 777, представленных в двухклассной компоновке (общее количество мест на борту — 373).

Базовыми аэропортами авиакомпании "Россия" являются "Пулково" и "Шереметьево" (Москва).