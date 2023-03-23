Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 с салоном на 189 кресел трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Nordwind ранее не выполняла регулярные рейсы по этому маршруту.

По данным на сайте казанского аэропорта, прямое авиасообщение между Казанью и Владикавказом сейчас отсутствует.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года Nordwind договорилась с аэропортом Казани о базировании своих самолетов. В марте 2023 года авиакомпания заключила с Татарстаном соглашение о партнерстве в сфере туризма.

В летнем сезоне 2023 года к существующим 13 маршрутам из Казани (в числе которых Иркутск, Калининград, Грозный, Махачкала, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Томск, Душанбе, Худжанд и Бишкек) авиакомпания добавит Горно-Алтайск, Владикавказ, Красноярск, Барнаул и, возможно, международные рейсы. Также будет увеличена частота перелетов на уже существующих направлениях.

Nordwind базируется в московском "Шереметьево". Компания связана с туроператором Pegas Touristik.

По данным Росавиации, аэропорт Казани является одним из базовых для авиакомпаний "ЮВТ Аэро", "Авиасервис" и "Джет Экспресс", также в аэропорту базируются "Тулпар Эйр" и "Казанское авиапредприятие". Аэропорт принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".